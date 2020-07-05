05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

3 puanı Altay getirdi!

3 puanı Altay getirdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

maçının son dakikaları adeta nefes kesti. 'nin kalecisi Altay Bayındır, sarı-kırmızılılara geçit vermeyerek alınan 3 puanda büyük bir pay sahibi oldu.

'nin son dakikalardaki beraberlik çabası, Altay'a takıldı. Genç kaleci, Wilczek'in iki gollük şutunda devleşip gole izin vermedi. Altay, "Takımıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Bu galibiyeti farklı sevinçlerle sonlandırabilirdik ama olmadı. Birçok sıkıntılarla boğuştuk. Gustavo, Jailson, Ozan stoper oynadı. Önümüzdeki sezon daha iyi bir olacak" dedi.

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