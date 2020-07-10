10 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de DG Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe'de DG Sivasspor mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

, 'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, pazar günü saat 21.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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