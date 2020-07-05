05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre'den Ferdi'ye: Kalkma yat!

Emre'den Ferdi'ye: Kalkma yat!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe, maçın son anlarında skoru korumakta zorlandı. O sırada , yerde kalan Ferdi'ye eliyle 'Kalkma, yat' dediği objektiflere yansıdı.

Son bölümde skoru korumakta zorlanan Fenerbahçe'de panik başladı. Kaptan 'nun 78. dakikada yerde kalan Ferdi Kadıoğlu'na eliyle 'Kalkma, yat' diyerek vakit geçirmesini istemesi objektiflere yakalandı.

'Asist'an Hasan Ali haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
'Asist'an Hasan Ali 'Asist'an Hasan Ali
Ferdi'ye tekmelik uyarısı! Ertesi gün Okan'ı hastanede ziyaret ettim Ferdi'ye tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan'ı hastanede ziyaret ettim"
Tahir Karapınar'dan flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri! Tahir Karapınar'dan flaş Ferdi Kadıoğlu sözleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör