05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan 4 maç aradan sonra ilk 11'de

Tolgay 4 maç sonra 11'de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli takımda 4 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Deneyimli oyuncu, 61. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

, 4 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen yıldız son olarak 25. haftada Denizli karşısında ilk 11'de yer almıştı. Tolgay yine 90 dakikayı bitiremeden oyundan alındı.

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