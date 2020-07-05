Tolgay Arslan 4 maç aradan sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda 4 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Deneyimli oyuncu, 61. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Tolgay Arslan, 4 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen yıldız son olarak 25. haftada Denizli karşısında ilk 11'de yer almıştı. Tolgay yine 90 dakikayı bitiremeden oyundan alındı.

DİĞER