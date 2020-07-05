'Asist'an Hasan Ali Kaldırım

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım, Göztepe ile oynanan maçta da asist yaptı. Deneyimli oyuncu, geçen hafta Yeni Malatyaspor'a karşı da asist yapmıştı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ligde üst üste iki maçta asist yaptı. 25. dakikada tecrübeli oyuncunun pasını alan Ferdi topu filelere gönderip sarı-lacivertli takımı öne geçirdi. Hasan Ali geçen hafta da Yeni Malatya maçında Muriç'e asist yapmıştı. Kaldırım'ın yükselen performansı, sözleşmesinin sona erecek olmasına bağlandı. Fenerbahçe ile henüz anlaşmayan 30 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

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