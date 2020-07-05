05 Temmuz 2020, Pazar

FENERBAHÇE

'Asist'an Hasan Ali Kaldırım

'Asist'an Hasan Ali
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek , Göztepe ile oynanan maçta da asist yaptı. Deneyimli oyuncu, geçen hafta Yeni Malatyaspor'a karşı da asist yapmıştı.

Fenerbahçe'de ligde üst üste iki maçta asist yaptı. 25. dakikada tecrübeli oyuncunun pasını alan Ferdi topu filelere gönderip sarı-lacivertli takımı öne geçirdi. Hasan Ali geçen hafta da Yeni Malatya maçında Muriç'e asist yapmıştı. Kaldırım'ın yükselen performansı, sözleşmesinin sona erecek olmasına bağlandı. Fenerbahçe ile henüz anlaşmayan 30 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtiliyor.

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