Fenerbahçe için Kayode iddiası

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, bütçesine uygun isimleri listesine alırken, yönetim bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için harekete geçti.