29 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Kayode iddiası

Fenerbahçe için Kayode iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

 çalışmalarına erken başlayan için Olarenwaju Kayode iddiası ortaya atıldı. basını, golcü arayan sarı-lacivertli ekibin FK'da başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor için ile masaya oturacağını yazdı.

Haberde, 27 yaşındaki forvetle Emre Belözoğlu'nun iletişim kurduğu belirtildi. 'ın da Nijeryalı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Kayode kiralık oynadığı FK formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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