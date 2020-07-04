04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'ın istifasının ardından teknik direktörü arayışlarını sürdüren 'de adı geçen isimlerden olan Hırvat çalıştırıcı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bjelica, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk ancak şu anda uzaklaştık." dedi.

ile anılan RTL'ye konuştu. Hırvat teknik adam, "Fenerbahçe ile temas kurmuştuk. Şu anda uzaklaştık. Haziran ayında hiçbir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı. 48 yaşındaki Bjelica, yeni sezonda sahalarda olmak istediğini de dile getirerek, "Fenerbahçe dışında birkaç takım daha istiyordu. Yeni sezonda bir takımın başında olmayı umuyorum" değerlendirmesini yaptı.

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