03 Temmuz 2020, Cuma

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Ceylan Çalışkan: Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedeli 2 milyon Euro

FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalışkan, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu söyledi.
03.07.2020
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