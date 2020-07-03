03 Temmuz 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ahmet Selim Kul: Transferde sürpriz isimler var
Fenerbahçe'nin transferdeki son gelişmelerini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Kaan Ayhan'ı ikna etmek için çok yoğun bir çaba var. Kaan Ayhan konusunda Fenerbahçe çok net. Kanat bölgesinde Caner Erkin, Sinan Gümüş ve bir yabancı oyuncu ismi var. Ayrıca transfer listesinde sürpriz şeklinde yorumlanacak isimler de var" ifadelerini kullandı.
03.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Onyekuru'nun G.Saray'daki dönemi yüzde 99 bitti"
- Fenerbahçe'den yerli futbolcu atağı
- Beşiktaş'ta hedef Mensah
- Sabah Sporu - 03/07/2020
- Erman Toroğlu: Kurtulma şansları yok
- Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'ye Uyacak Hoca Olarak Erol Bulut'u Görüyorum" / Kale Arkası/ 02.07.2020
- Erman Toroğlu: Kurtulma şansları yok
- Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı?
- "Kruse kötü niyetli bir oyuncu"
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı