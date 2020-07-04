04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Aldair Rodriguez'e Fenerbahçe şartı

Aldair'e Fenerbahçe şartı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi.

Kanarya'da takviye planlanan mevkilerden birisi de forvet... ile anlaşma noktasına gelindiği ileri sürülmüştü. 25 yaşındaki golcü için Peru basınından yeni bir haber geldi. Buna göre Peru Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Gareca, Aldair'e 'ye transfer olması halinde milli takım yolunu açacak. Rodriguez, Peru'da Binacional forması giyiyor.

Muriqi'ye çifte teklif haberin devamı

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