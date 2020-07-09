09 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas transferini açıkladı

F.Bahçe'de imzalar peş peşe! 2 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

ING Basketbol Ligi ve THY Euroleague ekiplerinden , forması giyen Litvanyalı basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'da çalışmalar hız kesmiyor. Başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncular Gigi Datome, Derrick Williams ve Egehan Arna ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Sassari'den Dyshawn Pierre'i kadrosuna katmıştı. Kanarya, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada forması giyen Litvanyalı forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

7 Ocak 1992'de Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya'da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14'te ise ile Eurocup tecrübesi yaşadı.

Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas'a oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020'de Litvanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Zalgiris, Ulanovas'ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff'a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da oynama başarısı gösterdi.

Son altı sezonda Zalgiris formasıyla EuroLeague'de boy gösteren ve istikrarlı bir görüntü çizen Ulanovas'ın istatistikleri ise şu şekilde.

2014-15: 24 maç, 5.4 sayı (%52.9 iki sayı, %32.3 üç sayı, %75.7 serbest atış), 2.5 ribaund, 1.2 asist, 5.9 verimlilik puanı
2015-16: 24 maç, 6.3 sayı (%38.5 iki sayı, %34.2 üç sayı, %87.5 serbest atış), 4.5 ribaund, 2.0 asist, 9.2 verimlilik puanı
2016-17: 30 maç, 7.7 sayı (%51.3 iki sayı, %38.1 üç sayı, %87.7 serbest atış), 3.3 ribaund, 1.5 asist, 9.3 verimlilik puanı
2017-18: 35 maç, 7.5 sayı (%51.8 iki sayı, %45.7 üç sayı, %78.7 serbest atış), 4.1 ribaund, 2.1 asist, 10.9 verimlilik puanı
2018-19: 34 maç, 7.2 sayı (%48.7 iki sayı, %35.4 üç sayı, %84.0 serbest atış), 3.4 ribaund, 1.4 asist, 8.6 verimlilik puanı
2019-20: 28 maç, 8.3 sayı (%46.6 iki sayı, %36.8 üç sayı, %81.3 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist, 9.7 verimlilik puanı

Başarılı oyuncu, ülkesinin da alt yaş gruplarından A Takım seviyesine dek başarılı bir şekilde temsil etti. U-16, U-18, U-19 ve U-20 kategorilerinde Litvanya Milli Takımlarında forma giyen Ulanovas, 2008'de U-16, 2010'da U-18, 2012'de ise U-20 Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Edgaras, 2011'de ise U-19 Dünya Şampiyonası'nı kazanan 'nın en değerli isimlerinden biriydi. Başarılı forvet, Litvanya A Milli Takımı'yla 2017 yılında Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise tecrübeleri yaşadı.

Edgaras Ulanovas, oyunun her iki yönünde de etkili olan bir isim. Hücumda özellikle alçak postu çok etkili kullanan ve dış şut isabet yüzdesini yıllar ilerledikçe yukarıya çeken oyuncumuz, savunma eforuyla da ön plana çıkıyor. Ulanovas'ı özel kılan noktalardan biri de devamlılığı. Tecrübeli oyuncu, Zalgiris Kaunas forması giydiği süreçte takımının oynadığı 176 EuroLeague maçının 175'inde forma giydi ve altı sezonda yalnızca bir EuroLeague karşılaşması kaçırdı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Edgaras Ulanovas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

"HEP BİRLİKTE BİRÇOK GÜZEL ANIYA İMZA ATACAĞIZ"

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Kendisine güvendiği ve fırsat verdiği için Fenerbahçe'ye teşekkür eden Edgaras Ulanovas, "Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum, ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. Ve umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız" diye konuştu.

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