04 Temmuz 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Falette açıklaması

Fenerbahçe'den Falette açıklaması
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

devre arasında 'tan 6 aylığına kiraladığı Fransız yıldız Falette hakkında açıklama yayınladı. Sarı lacivertli ekip, tecrübeli savunmacının sezon bitimine kadar takımda kalacağı bildirildi.

Kulübü, Simon Falette'nin sezon sonuna kadar takımda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamadığını belirtti. Sarı-lacivertli ekibin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Falette'nin kiralık söleşmesinin son bulduğu için Kulübü'nün geri çağırdığı iddialarına karşılık Fenerbahçe Kulübü açıklama yaptı.

SARI-LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır.

F.Bahçe G.Saraylı eski yıldızın peşinde! haberin devamı

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