02 Temmuz 2020, Perşembe
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TEKLİFİ KABUL ETTİ
Sarı-Lacivertliler tecrübeli yıldızın transferinde sona yaklaştı. Alman basını, Werder Bremen sözleşmesini uzatmadığı için serbest kalan Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığnı belirterek, "Werder Bremen, Nuri Şahin için sözleşmesi biten tüm futbolcularla devam kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu da bu gelişme sonrasında uzun süredir kendisini isteyen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti" diye yazdı.
ARTIK HİÇBİR PÜRÜZ YOK
Nuri Şahin'in birkaç gün içinde İstanbul'a gidip imza atacağını da okuyucularına duyuran Alman basını, "Transferde artık hiçbir pürüz kalmadı" ifadesini kullandı.
BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI
Werder Bremen formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Nuri Şahin gol atamazken 4 asist yaptı. Milli futbolcu kalça sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.
Nuri Şahin Fenerbahçe yolunda!
Bundesliga takımı Werder Bremen'in sözleşme uzatmadığı Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını yazan Alman basını, Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu ile birkaç gün içinde imzayı atacağını ifade etti.
Yeni sezon planlamasını yerli futbolcular üzerine kuran Fenerbahçe'de Nuri Şahin sesleri yükseliyor...
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Sarı-Lacivertliler tecrübeli yıldızın transferinde sona yaklaştı. Alman basını, Werder Bremen sözleşmesini uzatmadığı için serbest kalan Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile her konuda anlaştığnı belirterek, "Werder Bremen, Nuri Şahin için sözleşmesi biten tüm futbolcularla devam kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu da bu gelişme sonrasında uzun süredir kendisini isteyen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti" diye yazdı.
ARTIK HİÇBİR PÜRÜZ YOK
Nuri Şahin'in birkaç gün içinde İstanbul'a gidip imza atacağını da okuyucularına duyuran Alman basını, "Transferde artık hiçbir pürüz kalmadı" ifadesini kullandı.
GELMEK İSTEMEMİŞTİ...2001 yılından bu yana yurt dışında kariyerini sürdüren Nuri Şahin daha önce birçok kez 3 büyüklerden teklif almış ama "Türkiye'ye gelmek istemiyorum" demişti.
BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI
Werder Bremen formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Nuri Şahin gol atamazken 4 asist yaptı. Milli futbolcu kalça sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.
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