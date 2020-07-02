02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sarunas Jasikevicius Barcelona'da!

Jasikevicius resmen açıklandı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Son dakika haberine göre; Obradovic'in ayrılığı sonrasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği , ile resmen anlaştı. Litvan antrenör Katalan deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya Basketbol Ligi (ACB) takımlarından , 'nin de gündemindeki ile anlaştığını resmen duyurdu.

Katalan kulübü, yaptığı resmi açıklamada tecrübeli koç ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını kamuoyu ile paylaştı.

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ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI AMA...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Jasikevicius için, "Sarunas Jasikevicius, Avrupa'da gelecek vadeden hocalardan bir tanesi. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun iyi bir isim olacak." demişti.

Barcelona anlaşmayı böyle duyurdu:

F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! haberin devamı

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