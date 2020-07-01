01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! "Lig biter bitmez..."

F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! Lig biter bitmez...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

Başkanı , katıldığı canlı yayında yeni konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız." dedi.

, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, 'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz." ifadelerini kullandı.

Koç, "Yeni hoca yerli mi yabancı mı?" sorusuna ise "O detaya girmeyelim. önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır." yanıtını verdi.

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