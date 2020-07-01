Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! "Lig biter bitmez..."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında yeni teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız." dedi.
Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz." ifadelerini kullandı.
Koç, "Yeni hoca yerli mi yabancı mı?" sorusuna ise "O detaya girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır." yanıtını verdi.
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