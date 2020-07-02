02 Temmuz 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Cemil Usta Sezonu'na havlu atan ve bir hedefi kalmayan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlamıştı. Bu kapsamda transfer harekatını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesine 4 milli yıldız girdi. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 09:53
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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Bu sezonu puan sıralamasında bitirebileceği en iyi yerde sonlandırmaya çalışan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı.

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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Yabancı sayısında indirim olmasını bekleyen ve bu yüzden daha çok yerli isimleri düşünen sarı-lacivertlilerin bir diğer kıstası da millilik.

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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, transferde milli takımda da forma giyme yeteneğine sahıp isimlere gözünü dikmiş durumda.

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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Sabah'ta yer alan habere göre Kanarya'nın ilk hedefi Almanya'da Düsseldorf ile küme düşen ve 6 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Kaan Ayhan...

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Fenerbahçe transferde millilere göz dikti! Tam 4 isim...

Türkiye'den başka talipleri de olan Kaan için istenen rakamı düşürmeye çalışan Fenerbahçe'nin radarındaki diğer isim Fransa 2. Ligi'nde Le Havre'de top koşturan Umut Meraş...

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