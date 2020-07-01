01 Temmuz 2020, Çarşamba

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Süper Lig'de bitime 5 maç kala gelecek sezon için çalışmalar başlarken, hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulurken, Beşiktaş'ın da Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 21:18
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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala takımlar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Yeni sezonda şampiyonluk yarışı verecek olan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, bütçelerine uygun oyuncu arayışlarını sürdürürken, iki takım da Süper Lig'e damga vuracak transferler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte sil baştan kadro oluşturması beklenen Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül gündemden düşmüyor.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Siyah-beyazlı takım ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Caner'in Beşiktaş'tan ayrılacağını duyurmuştu.

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Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Kara Kartal'dan ayrılacağı kesinleşen futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve prensip anlaşmasının sağlandığı öne sürülmüştü.

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