Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Süper Lig'de bitime 5 maç kala gelecek sezon için çalışmalar başlarken, hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri biten Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulurken, Beşiktaş'ın da Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 21:18 ABONE OL