02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yıllar süren hasret bitiyor! Anlaşma sağlandı

Yıllar süren hasret bitiyor! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren , Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, uzun yıllardır kadrosuna katmak istediği Hatem ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin Hatem ile anlaştığı ileri sürüldü. Devre arasında da gündeme gelen Tunus asıllı Fransız yıldız, ocak ayında İspanyol ekibi Real Valladolid'e gitmişti. 33 yaşındaki on numara, La Liga'da sadece 4 maça çıkarken, skor katkısı yapamadı. Valladolid ile 6 aylık sözleşme imzalayan Hatem Ben Arfa sezon bitince boşa çıkacak.

BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Bonservisi elinde oyuncu arayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ben Arfa ve menajerinin önümüzdeki günler İstanbul'a gelip, sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia ediliyor Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

(Fotomaç)

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