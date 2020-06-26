26 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gündem istifa! Ali Koç'a destek geriledi

Fenerbahçe'de gündem istifa! Ali Koç'a destek geriledi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Fenerbahçe'de futbolda alınan üst üste başarısızlıklar hayal kırıklığı yaratırken, basketbol şubesinde yaşanan Obradovic ayrılığı taraftarı kızdırdı. Başkan 'a olan destek geriledi.

Fenerbahçe'de taraftarın gündemi 'istifa'!.. Futbolda iki sezondur yaşanan başarısızlığın ardından, basketbol takımını marka yapan Obradovic'in de ayrılmak zorunda bırakılması 'a olan desteği en düşük düzeye indirdi. Göreve geldiğinde taraftar arasında yüzde 90'ları aşan desteklenme oranına sahip olan Koç'a verilen destek yüzde 60'lara kadar geriledi. Yönetime olan destek ise yüzde 50 sınırında. Aziz Yıldırım'ın geri dönmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 40'lara yükseldi.

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