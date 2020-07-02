02 Temmuz 2020, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası belli oldu
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

ile yollarını ayıran Beko'da yeni hoca belli oldu. Sarı lacivertli ekip, Sırp koç ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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