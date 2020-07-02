02 Temmuz 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şartlı teklif

Hasan Ali'ye şartlı teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak. Halen yıllık 1.8 milyon euro civarında kazanan sol beke bu rakamın yarısı civarında garanti ücret önerilmesi bekleniyor. Kabul etmesi halinde Hasan Ali ile 2-3 yıllık yeni kontrat yapılacak. 30 yaşındaki Kaldırım ile Galatasaray ve 'un da ilgilendiği belirtiliyor.

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