Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a şartlı teklif

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için yönetimin tavrı belli oldu. Sarı- lacivertli kurmaylar, tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda masaya oturma kararı aldı. Ancak Kaldırım'a sunulacak yeni teklif pandemi sonrası değişen ekonomik şartlarla uyumlu olacak. Halen yıllık 1.8 milyon euro civarında kazanan sol beke bu rakamın yarısı civarında garanti ücret önerilmesi bekleniyor. Kabul etmesi halinde Hasan Ali ile 2-3 yıllık yeni kontrat yapılacak. 30 yaşındaki Kaldırım ile Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyor.

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