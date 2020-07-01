01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Kaan Ayhan harekatı! Emre Belözoğlu devrede
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun milli stoperle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
01.07.2020
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