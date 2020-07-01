Pellegrini Fenerbahçe yönetimine isim verdi! "Onu istiyorum"
Fenerbahçe’nin bir süredir dirsek temasında olduğu Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini Arjantinli 10 numara Ricardo Centurion’un alınmasını talep etti.
Fenerbahçe'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan Sarı- Lacivertli yönetime transfer için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.
Pellegrini'nin Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.
BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO
Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında. Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
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