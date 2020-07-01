01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Pellegrini Fenerbahçe yönetimine isim verdi! "Onu istiyorum"

F.Bahçe yönetimine isim verdi! Onu istiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

’nin bir süredir dirsek temasında olduğu Şilili Arjantinli 10 numara ’un alınmasını talep etti.

'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü 'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan Sarı- Lacivertli yönetime için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.

Pellegrini'nin Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.

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BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında. Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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