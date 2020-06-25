25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

"Pellegrini tam isabet"

Pellegrini tam isabet
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Eski Beşiktaşlı Şilili Rodrigo Tello, vatandaşı 'nin gelmesi halinde Fenerbahçe'de başarılı olacağını söyledi.

Eski Beşiktaşlı Şilili Rodrigo Tello, vatandaşı 'nin gelmesi halinde Fenerbahçe'de başarılı olacağını söyledi. El Mercurio gazetesine konuşan Tello, "Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor ama çok güzel bir stadı ve milyonlarca taraftarı var. Pellegreni çok farklı bir baskı altında çalışacak. Çok büyük teknik direktörler Türkiye'de başarısız oldu. Ancak Pellegrini çok tecrübeli bir hoca. Türkiye'nin en zor soyunma odalarından birine sahip olan F.Bahçe'de bu tecrübesiyle üstesinden gelecektir. Umarım başarır" dedi.

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