Beşiktaş Jorel Eto'o Beh Nguema tranferini bitirdi!
Beşiktaş geleceğe yatırım konusunda bir süredir altyapısında denemeye aldığı Jorel Eto'o Beh Nguema'nın gelişimini olumlu buldu ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Genç orta saha oyuncusu, siyah beyazlı yönetimin kendisini kabul etmesine ilişkin, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak. Öte yandan Gabon'un Türkiye Büyükelçisi Sayın Jérôme Efong Nzolo'ya da destekleri için teşekkür ederim. Benim için önemli bir adım oldu." dedi.
GABON'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI
Gabon basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, "Genç vatandaşımız, resmi imzayı atmasının ardından ilk etapta yedeklerde yer alacak ve gelecek sezon takımını gençleştirmeyi düşünen Teknik Direktör Ali Rıza Sergen Yalçın ile gelişecek." dedi.
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