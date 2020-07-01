Emre Belözoğlu: Avrupa olmayacak bir hedef değil
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, kalan 5 maçta Avrupa yolunu açacak rakiplerle oynayacaklarını hatırlattı; “Beşiktaş ve Sivas’ı yenersek işler değişir. Avrupa olmayacak bir hedef değil” dedi.
Sarı-lacivetli takımda 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası hesaplar Avrupa arenasına dönerken, futbolcuları motive etme görevi de kaptan 'na düştü. Tecrübeli futbolcu, kalan 5 maçta 15 puan almaları halinde şanslarının bir hayli yüksek olduğunu anlatıyor. Üst sıralardaki takımların birbiriyle oynayacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren sarı-lacivertli futbolcu, Sivasspor ve Beşiktaş'la oynayacakları maçlara ayrı bir rantez açtı.
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"Sivas'la 7, Beşiktaş'la 4 puan farkımız var. İki rakibimizi de yersek Avrupa yolumuz açılır, herkes bu takımdan beklentiyi düşürmüş durumda ve bu ölü halimizle bile Avrupa'ya gidersek herkes gerçek F.Bahçe'yi görür. Avrupa arenası olmayacak bir hedef değil" diyen Emre, ayrıca G.Saray'ın da bu hafta Trabzon ile karşılaşacağını hatırlattı. Kaptan, kalan haftalarda herkesten ekstra motivasyon ve salgına karşı kendilerine iyi bakmalarını istedi.
(Fotomaç)
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