Vedat Muriqi'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Tottenham, Lazio ve Napoli'nin transferi için nabız yokladığı 26 yaşındaki golcüye son olarak Championship ekibi West Bromwich Albion talip oldu.
Avrupa kulüplerinin Vedat Muriqi'ye ilgisi devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu olmazsa olmaz hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, yeni bir yapılanmaya gidecek. Maddi açıdan elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, takımın önemli oyuncularından Vedat Muriqi'yi ciddi bir bonservis bedeliyle göndermeye sıcak bakıyor.
TOTTENHAM'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Daha önce devre arasında Tottenham'ın 19 milyon Euro teklif yaptığı Kosovalı yıldız için Fenerbahçe 28 milyon Euro talep etmiş ve transfer gerçekleşmemişti.
Muriqi'nin şimdiki en ciddi talibiyse Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion... West Bromwich, ilk iki takımın direkt olarak Premier Lig'e yükseldiği Championship'te bitime 7 hafta kala 2. sırada bulunuyor. West Bromwich Albion, Premier Lig'e yükselmesi halinde flaş forvet transferi olarak Vedat Muriqi'yi düşünürken, Fenerbahçe'nin beklentisi Tottenham'dan talep ettiğine yakın bir bonservis bedeli.
GELECEK PARAYLA İKİ FORVET + İRFAN CAN ALINACAK
Sarı-lacivertliler, Vedat'ın satılması halinde iki forvet transferi yapacak. Buradan gelecek parayla İrfan Can Kahveci'nin de alınması hedefleniyor.
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