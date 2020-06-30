30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'ye sürpriz talip!

Vedat Muriqi'ye sürpriz talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'nin Kosovalı yıldızı 'nin talipleri artıyor. , Lazio ve 'nin transferi için nabız yokladığı 26 yaşındaki golcüye son olarak ekibi Albion talip oldu.

Avrupa kulüplerinin 'ye ilgisi devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğu olmazsa olmaz hedef olarak belirleyen , yeni bir yapılanmaya gidecek. Maddi açıdan elini rahatlatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, takımın önemli oyuncularından Vedat Muriqi'yi ciddi bir bonservis bedeliyle göndermeye sıcak bakıyor.

TOTTENHAM'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce devre arasında 'ın 19 milyon Euro teklif yaptığı Kosovalı yıldız için Fenerbahçe 28 milyon Euro talep etmiş ve gerçekleşmemişti.

Muriqi'nin şimdiki en ciddi talibiyse 'in çalıştırdığı Albion... West Bromwich, ilk iki takımın direkt olarak 'e yükseldiği 'te bitime 7 hafta kala 2. sırada bulunuyor. West , Premier Lig'e yükselmesi halinde flaş forvet transferi olarak Vedat Muriqi'yi düşünürken, Fenerbahçe'nin beklentisi Tottenham'dan talep ettiğine yakın bir bonservis bedeli.

GELECEK PARAYLA İKİ FORVET + İRFAN CAN ALINACAK

Sarı-lacivertliler, Vedat'ın satılması halinde iki forvet transferi yapacak. Buradan gelecek parayla İrfan Can Kahveci'nin de alınması hedefleniyor.

Vedat Muriqi'ye West Bromwich talip

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