01 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İstatistiklerde lider Fenerbahçe

İstatistiklerde lider Fenerbahçe
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Bu sezon geride kalan 29 hafta sonunda 6. sırada bulunan 'nin zirvede yer aldığı birçok istatistik var.

'in 457 ile en fazla şut çeken takımı olan sarı-lacivertliler, ceza sahası dışından en fazla şut (196), açık oyunda en fazla şut (351), şutu en fazla direkten dönen (12) takımı oldu.

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