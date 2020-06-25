25 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'den hastalara moral

Muriqi'den hastalara moral
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

'nin Kosovalı yıldızı , Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi.

Vedat Muriç, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi. Yıldız isim, geçtiğimiz pazar kutlanan 'babalar günü'nde video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmede, "Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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