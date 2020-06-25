Vedat Muriqi'den hastalara moral

Süper Lig'de bitime 6 maç kala şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, en az 4 nokta transfer yapmayı daha planlıyor. İşte hedefteki isimler...