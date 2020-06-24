Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'ye süper Tangocu

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 31 yaşındaki Diego Perotti’in menajeriyle temas kurdu. İtalyan devi Roma’ya 4 milyon Euro teklif edilecek.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Roma'nın sağ ayaklı sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti. Arjantinli oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.



SIRADA ROMA KULÜBÜ VAR



İlk görüşmenin olumlu geçtiği, Sarı- Lacivertli kurmayların Roma kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Perotti'nin Roma ile 2021 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor.



4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI



Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Perotti için Sarı-Lacivertli yönetimin Roma'ya 4 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı belirtiliyor.

5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ



31 yaşında ve 1.79 boyunda olan Arjantinli yıldız, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Perotti 5 kez Arjantin Milli Takım formasını da giydi.



ROMA, GENOA'YA 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞ



2016 yılında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti için, Roma kulübü o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.



PEROTTI'Yİ SEVILLA'NIN SCOUT'LARI KEŞFETTİ!



Diego Perotti, Arjantin 3. Ligi'nde oynarken Sevilla'nın scout ekibi tarafından 2007 yılında keşfedildi.

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