24 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'ye süper Tangocu

Düğmeye basıldı! F.Bahçe'ye süper Tangocu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 31 yaşındaki ’in menajeriyle temas kurdu. İtalyan devi ’ya 4 milyon Euro teklif edilecek.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun çaba sarfeden 'de önemli bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, 'nın sağ ayaklı sol kanat oyuncusu 'nin transferi için harekete geçti. Arjantinli oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirildi.

SIRADA ROMA KULÜBÜ VAR

İlk görüşmenin olumlu geçtiği, Sarı- Lacivertli kurmayların Roma kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Perotti'nin Roma ile 2021 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARTILDI

Geçtiğimiz yaz döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Perotti için Sarı-Lacivertli yönetimin Roma'ya 4 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeyi planladığı belirtiliyor.

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5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

31 yaşında ve 1.79 boyunda olan Arjantinli yıldız, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. Perotti 5 kez formasını da giydi.

ROMA, GENOA'YA 9 MİLYON EURO ÖDEMİŞ

2016 yılında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti için, Roma kulübü o dönem 9 milyon Euro bonservis ödemişti.

PEROTTI'Yİ SEVILLA'NIN SCOUT'LARI KEŞFETTİ!

Diego Perotti, Arjantin 3. Ligi'nde oynarken Sevilla'nın scout ekibi tarafından 2007 yılında keşfedildi.

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