30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Olimpia Milano Fenerbahçe'den ayrılan Gigi Datome'yi kadrosuna kattı!

F.Bahçe'den ayrılmıştı! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Son dakika haberine göre; 'den ayrılan İtalyan basketbolcu Luigi "Gigi" Datome ülkesine döndü ve ile anlaştı. Anlaşmayı Milano ekibi, sosyal medya hesabından açıkladı.

Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi "Gigi" Datome, İtalyan ekibi 'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Olimpia Milano'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti haberin devamı

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