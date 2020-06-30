Olimpia Milano Fenerbahçe'den ayrılan Gigi Datome'yi kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'nin basketbol şubesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl sözleşme uzatan sarı-lacivertlilerde, oyuncular da bir bir takımdan ayrılma kararı aldı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık resmen gerçekleşti. İşte detaylar...