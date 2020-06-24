24 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pellegrini ile 7 görüşme

Pellegrini ile 7 görüşme
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

'ın istifasının ardından aylardır hoca arayan Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkanlardan biri 'ydi. Fenerbahçe Başkanı 'un 66 yaşındaki teknik adam ile telekonferans yöntemi ile 7 kez görüştüğü öğrenildi.

İkilinin bu görüşmelerde tercüman kullanmadığı, Pellegrini'nin Türk futbolu, İstanbul ve F.Bahçe hakkındaki bilgisinin Koç'u etkilediği kaydedildi. ile Pellegrini arasındaki konuşmalarda para konuşulmazken, F.Bahçe'nin patronu, başarı zorunluluğundan bahsetti. Şilili teknik adam ise rahat çalışabilmesi için nelere ihtiyaç duyduğunu anlattı, kendisine verilecek imkanları sorguladı. Deneyimli teknik adam, , , Manchester City gibi devleri de çalıştırdı.

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