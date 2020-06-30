30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başakşehir...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Huddesfield forması giyen Juninho Bacuna'yı gündemine almıştı. Scout ekibinin takibini sürdürdüğü 22 yaşındaki futbolcuyla Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği öğrenildi.

Gelecek sezon için transfer planlamalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın el sıkıştığı Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak bombayı patlatmıştı.

Hücum bölgesi adına girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, takımlarından Huddersfield'da forma giyen Juninho Bacuna'yı gündemine almıştı.

basınından Voetbal International'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Bacuna için Başakşehir ve birkaç Süper Lig ekibinin daha devrede olduğu belirtildi.

22 yaşındaki genç yıldızla Rusya ve Yunanistan takımlarının yanı sıra Ligi'nin son şampiyonu 'un da ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan haberde, Juninho için en mantıklı hamlenin Türkiye'ye transfer olmak olduğu dile getirildi.

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