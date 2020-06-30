30 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 6 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 20:14
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından yeni sezon kadro çalışmaları erken başlamıştı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Sarı-lacivertliler, corona virüsü arasında takıma direkt katkı yapabilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve transfer harekatına başladı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Mert Hakan Yandaş için Kanarya devreye girdi ve transferi bitirdi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, transferde dev bir operasyona başladı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...

Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak.

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