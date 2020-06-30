30 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Zajc geri döndü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde ülkesine giden Miha Zajc, Türkiye'ye dönerek takımla çalışmalara katıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapıldı.
Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas ile top kapma çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba devam edecek.
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