30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zajc geri döndü

Fenerbahçe'de Zajc geri döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

, 'in 30. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra 'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde ülkesine giden Miha Zajc, 'ye dönerek takımla çalışmalara katıldı.

, 'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapıldı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, pas ile top kapma çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba devam edecek.

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