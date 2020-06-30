Fenerbahçe'de Zajc geri döndü

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 6 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...