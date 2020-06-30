Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular!

Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik direktörünü artık belirlemek istiyor. İlk hedef; Manuel Pellegrini. Şili'den Camarin Visita, 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme olasılığının güçlendiğini ve bir aksilik olmazsa yeni hoca olarak açıklanacağını duyurdu.

Site, sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli hocanın menajeri ile bu hafta görüşeceğini belirtirken, bir aksilik olmazsa yeni hoca olarak ilan edeceklerini belirtti. Pellegrini'nin alternatifinin Erol Bulut olduğu da haberde ifade edildi.

KENAN&KAAN LİSTE BAŞI

Transfer çalışmaları ise devam ediyor. Gündemde Kenan Karaman ile Kaan Ayhan var. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle uygun meblağlara serbest kalma hakkı kazanan iki milli oyuncu ile Emre Belözoğlu ilgileniyor. Yönetim, anlaşma sağlanması halinde iki ismi de kadrosuna katmak istiyor. Talipleri fazla olan gurbetçi oyunculardan forvet Kenan bu sezon 6 gol atarken, stoper ve sağ bekte oynayan Kaan Ayhan 2 gol+3 asist üretti.

(Fotomaç)





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