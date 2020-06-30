Kayode: Fenerbahçe ile görüşmedik

Adı Fenerbahçe ile anılan Gaziantep FK'nın kiralık oyuncusu Olarenwaju Kayode, sarı-lacivertli takımla herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini söyledi.

Kayode, Fenerbahçe'nin kendisini gündeme aldığı iddiaları için, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shakhtar'da. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi. Nijeryalı santrfor, Gaziantep formasıyla ligde 10 gol+6 asiste imzasını koyarak dikkat çekti.

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