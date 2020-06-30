30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Kayode: Fenerbahçe ile görüşmedik

Kayode'den Fenerbahçe açıklaması
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Adı ile anılan FK'nın kiralık oyuncusu Olarenwaju Kayode, sarı-lacivertli takımla herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini söyledi.

Kayode, 'nin kendisini gündeme aldığı iddiaları için, "Şu anda 'teyim ve bonservisim de Shakhtar'da. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi. Nijeryalı santrfor, Gaziantep formasıyla ligde 10 gol+6 asiste imzasını koyarak dikkat çekti.

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