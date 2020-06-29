Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Ozan Tufan üstün performansıyla geri dönüşün yıldız ismi oldu. Genç oyuncunun son görüntüleri olay olurken, görenler bir daha baktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:34 ABONE OL