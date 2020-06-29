29 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Ozan Tufan üstün performansıyla geri dönüşün yıldız ismi oldu. Genç oyuncunun son görüntüleri olay olurken, görenler bir daha baktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:34
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Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

MAÇIN KAHRAMANI

Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme yenileyen Ozan Tufan müthiş performansıyla 2 gole imza atarak galibiyette baş rolü oynamıştı.

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Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

KİLOLU OLDUĞU İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU

Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Tufan pandemi sonrası çıktığı maçlarda kilolu olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

Fenerbahçe takım olarak bugün izin yaparken; sarı-lacivertli futbolcu, bireysel performans antrenörü Umut Özalp yönetiminde çalışmaya devam etti.


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Görenler bir daha baktı! Ozan Tufan...

KASLARI DİKKAT ÇEKTİ
Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın bacak kasları dikkat çekti.

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