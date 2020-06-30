30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sergio Scariolo'ya teklif götürdü

F.Bahçe Scariolo'ya teklif götürdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Obradovic'in yerine koç arayışını sürdüren Beko, son olarak 'de 'ta yardımcı hocalık yapan İtalyan koç 'ya teklif götürdü.

İlk aday olarak 'ı çalıştıran 'u gündemine alan sarı-lacivertlilerin, İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra ekibi 'a giden Scariolo ile temasta olduğu öğrenildi. 59 yaşındaki koç; Bologna, Unicaja, , Khimki, Milano gibi takımları da çalıştırdı.

Jasikevicius yüzde 51 haberin devamı

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