Fenerbahçe Sergio Scariolo'ya teklif götürdü

Obradovic'in yerine koç arayışını sürdüren Fenerbahçe Beko, son olarak NBA'de Toronto Raptors'ta yardımcı hocalık yapan İtalyan koç Sergio Scariolo'ya teklif götürdü.

İlk aday olarak Zalgiris Kaunas'ı çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u gündemine alan sarı-lacivertlilerin, İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra NBA ekibi Toronto Raptors'a giden Scariolo ile temasta olduğu öğrenildi. 59 yaşındaki koç; Bologna, Unicaja, Real Madrid, Khimki, Milano gibi takımları da çalıştırdı.

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