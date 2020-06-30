30 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kiralıklar yine dert

Kiralıklar yine dert
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Kiralık gönderilen yabancı oyuncular yeni sezonda da yönetimin başını ağrıtacak. Mathias Zanka'nın takımı , 'dan düşerken, Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg ise Bundesliga 2'den düşmemek için play-out oynayacak.

Nürnberg eğer 'ya yükselseydi; Frey için 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu maddesi devreye girecekti. Zanka da takımı düşünce piyasa yapamadı. Zanka ve Frey'in ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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