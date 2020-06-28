Jasikevicius yüzde 51

Litvanya'nın ünlü basketbol yazarı Donatas Urbanos, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından takımın başına getirileceği konuşulan Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takıma gitme ihtimalinin Zalgiris'te kalma ihtimalinden daha çok olduğunu söyledi.

Litvanya'nın ünlü basketbol yazarı Donatas Urbanos, Fenerbahçe'nin Obradovic'in yerine teklif götürdüğü Sarunas Jasikevicius için, "Sarı-lacivertli ekibe gitme ihtimali Zalgiris'te kalma ihtimalinden daha çok. Önüne yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bütçe konacak. Bu Zalgiris'teki imkanlardan çok fazla. Kendisini de 1.2 ile 1.5 milyon euro düzeyinde bir maaş bekliyor" dedi.

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