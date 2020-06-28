28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Jasikevicius yüzde 51

Jasikevicius yüzde 51
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Litvanya'nın ünlü yazarı , 'in ayrılığının ardından takımın başına getirileceği konuşulan 'un sarı-lacivertli takıma gitme ihtimalinin Zalgiris'te kalma ihtimalinden daha çok olduğunu söyledi.

Litvanya'nın ünlü yazarı , 'nin Obradovic'in yerine teklif götürdüğü için, "Sarı-lacivertli ekibe gitme ihtimali Zalgiris'te kalma ihtimalinden daha çok. Önüne yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bütçe konacak. Bu Zalgiris'teki imkanlardan çok fazla. Kendisini de 1.2 ile 1.5 milyon euro düzeyinde bir maaş bekliyor" dedi.

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