29 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

Cemi Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirve yarışına havlu atmıştı. Bu kapsamda gelecek sezon için çalışmalarını yürütmeye başlayan sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan biri de kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu. Peki, deneyimli oyuncu ne karar verecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 16:26
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

Fenerbahçe için 2019/2020 sezonu tek kelime ile özetlenirse, 'kâbus' denilebilir... Bu sezon yaşanan sportif başarısızlıkların yanında, yakalanan seriler, rekorlar, rakiplere karşı elde edilen başarılar kaybedildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

Hem ligde hem de kupada yarışın dışında kalan sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupaları'na katılma ihtimali de oldukça düşük görünüyor. Bu sebepten olacak ki gelecek sezon için kolları şimdiden sıvayan yönetim, bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bazı isimlerle de yoluna devam edecek.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

Ancak bu isimlerin arasında öyle birisi var ki, sarı-lacivertliler için bu sezon hem sahada, hem kenarda, hem transferde aktif bir rol oynayarak takımını için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

40 YAŞINA BASACAK!
Bu isim sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'dan başkası değil... Eylül ayında 40 yaşında basacak olan Belözoğlu, yaşına rağmen lige verilen uzun aranın ardından, Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna girerek maçın kaderini değiştirmeyi başarmıştı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sürüyor! Sezon sonunda...

Bu hafta da Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın kaderinde büyük rol oynayan ve sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine rağmen galibiyet de büyük katkısı olan Emre Belözoğlu emekli olacak mı?

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