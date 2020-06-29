29 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Maurizio Gherardini ile 2 yıl daha uzattı!

F.Bahçe imzayı duyurdu! Sözleşme 2 yıllık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Son dakika haberine göre; Beko, 2014 yılından bu yana basketbol şubesinin menajerlik görevini üstlenen 'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu.

, 2014 yılından beri basketbol şubesinde menajerlik görevini üstlenen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Maurizio Gherardini 2 sezon daha Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

MAURIZIO GHERARDINI KİMDİR?

22 Eylül 1955 yılında dünyaya gelen Maurizio Gherardini 2014 yılından bu yana Fenerbahçe Beko'da genel menajer olarak görev yapmaktadır. NBA'de görev yapmış ilk Avrupalı yönetici olan Maurizio Gherardini, Toronto Raptors ve Oklahoma City'de yönetici olarak görev yapmıştır. Maurizio Gherardini ayrıca Kanada Basketbol Mükemmeliyet Konseyi üyesidir.

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