23 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Muriqi sustu Fenerbahçe durdu

Muriqi sustu Fener durdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nin etkili silahı Vedat Muriqi, son haftalarda gol atmayı unuttu. Sezona çok iyi başlayan Kosovalı forvet, ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydederek takımın hücumda lokomotifi olmuştu.

Muriqi son 9 haftada ise biri penaltıdan 2 gol atabildi. Hücum hattındaki diğer isimler de kepenk kapatınca Kanarya stop etti. Garry ligde 7 haftadır, Deniz 11 haftadır gol ve asist yapamıyor. Ferdi son 14 haftada 1 asist yaptı. Mevlüt'ün ise ligde siftahı yok.

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