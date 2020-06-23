Muriqi sustu Fenerbahçe durdu

Fenerbahçe'nin etkili silahı Vedat Muriqi, son haftalarda gol atmayı unuttu. Sezona çok iyi başlayan Kosovalı forvet, ligin ilk 19 haftasında 12 gol kaydederek takımın hücumda lokomotifi olmuştu.

Muriqi son 9 haftada ise biri penaltıdan 2 gol atabildi. Hücum hattındaki diğer isimler de kepenk kapatınca Kanarya stop etti. Garry ligde 7 haftadır, Deniz 11 haftadır gol ve asist yapamıyor. Ferdi son 14 haftada 1 asist yaptı. Mevlüt'ün ise ligde siftahı yok.

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