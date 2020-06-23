24 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de Obradovic ile yollar ayrıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

, sözleşmesi sona eren Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sırp çalıştırıcının 1 yıl boyunca takım çalıştırmama kararı aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere değerli koçumuz geçtiğimiz hafta 'a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

ailesine 2013 - 2014 sezonunda katılan ve görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, sayısız birçok başarının mimarı olarak, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız.

Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir.

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