28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gerson Rodrigues Fenerbahçe yolunda! İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'in yıldızı F.Bahçe yolunda! İlk görüşme gerçekleşti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, bütçesine uygun isimleri listesine alırken, yönetim bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Vedat Muriqi'nin yanına skorer bir isim transfer etmek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nde forma giyen ve bonservisi 'de bulunan Gerson Rodrigues'i gündemine aldı.

''GELECEK PLANINIZ NE?''
Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi golcü futbolcunun menajerine "Gelecek planınız ne" diye sorularak nabız yoklandı.

BONSERVİSİ KİEV'DE BULUNUYOR
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Portekiz ve Lüksemburg vatandaşı Rodrigues'in bonservisi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. 25 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Oyuncunun halihazırdaki piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

Santrfor pozisyonunun dışında her iki kanatta da görev alabilen Gerson Rodrigues, Ocak ayındaki ara transferde 500 bin Euro kiralama bedeli karşılığında başkent temsilcisine geldi. Oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gerson Rodrigues sürati, driplingleri, rakip savunmayı yıpratan ve oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncu olma özellikleriyle öne çıkıyor.

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