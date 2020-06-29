Fenerbahçe kolay pes etmiyor
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe yine de kolay pes etmiyor. Son örnek; Yeni Malatya maçı... 89'da 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanıp 'büyük takım' farkını ortaya koydu.
Kanarya bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 18'inde benzer şekilde mağlup duruma düşerken, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi. 5 maçı geri dönerek kazanmayı başardı, 4'ünden ise 1 puanla ayrıldı. Toplamda 19 puan elde etti.
6 TANESİ KADIKÖY'DE
Sarı-lacivertliler, geri dönüşlerin 6'sını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrılan Fenerbahçe, 4 maçı (Ankaragücü, Gençlerbirliği, Kayseri, Y.Malatya) kazandı, 2 kez de (Alanyaspor, Denizlispor) beraberliğe ulaştı. Kanarya, Antalyaspor ve Galatasaray ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda ise skoru çeviremeyerek mağlup oldu.
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