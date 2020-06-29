29 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kolay pes etmiyor

Fenerbahçe kolay pes etmiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

Kötü bir sezon geçiren yine de kolay pes etmiyor. Son örnek; Yeni maçı... 89'da 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanıp 'büyük takım' farkını ortaya koydu.

Kanarya bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 18'inde benzer şekilde mağlup duruma düşerken, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi. 5 maçı geri dönerek kazanmayı başardı, 4'ünden ise 1 puanla ayrıldı. Toplamda 19 puan elde etti.

6 TANESİ KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertliler, geri dönüşlerin 6'sını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrılan , 4 maçı (Ankaragücü, , , Y.) kazandı, 2 kez de (, Denizlispor) beraberliğe ulaştı. Kanarya, ve ile 'de oynadığı karşılaşmalarda ise skoru çeviremeyerek mağlup oldu.

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