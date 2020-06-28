Max Kruse 10 milyon Euro istiyor

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek F.Bahçe'den ayrılan Max Kruse'nin FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu bildirildi.

Kruse'nin sarı-lacivertli kulüpten bu sezonki alacaklarının yanı sıra gelecek 2 yıla ait haklarını da (imza parasının kalanı, tüm alacakları, primler, imaj hakkı) istediği belirtiliyor. Haklı bulunursa tazminat miktarının 10 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.

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