28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Max Kruse 10 milyon Euro istiyor

10 milyon Euro istiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek F.Bahçe'den ayrılan 'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu bildirildi.

Kruse'nin sarı-lacivertli kulüpten bu sezonki alacaklarının yanı sıra gelecek 2 yıla ait haklarını da (imza parasının kalanı, tüm alacakları, primler, imaj hakkı) istediği belirtiliyor. Haklı bulunursa tazminat miktarının 10 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.

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