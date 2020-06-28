Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor.

Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.

20 MAÇTA 6 GOL

26 yaşındaki Kenan Karaman, Bundesliga'da bu sezon 20 maçta 6 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Forvet arkası ve kanatta da oynayabilen oyuncu 10 kez yer aldığı A Milli formayla da 1 kez fileleri havalandırdı.

STOPERE KORAY

Savunmaya da oyuncu arayan Fenerbahçe, Koray Günter'i gündemine aldı. 2014-18 arası G.Saray'da forma giyen Günter, iki yıl önce bedelsiz Genoa'ya gitmişti. Burada bir sezon oynayan gurbetçi stoper, geçtiğimiz yaz Verona'ya kiralandı. 25 yaşındaki savunmacı, Verona'da 23 maça çıktı. Genoa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Koray için Fenerbahçe'nin teklif yapabileceği ifade edildi.





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