28 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi

Kenan Karaman hamlesi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

, forması giyen 'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor.

Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.

20 MAÇTA 6 GOL

26 yaşındaki , Bundesliga'da bu sezon 20 maçta 6 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Forvet arkası ve kanatta da oynayabilen oyuncu 10 kez yer aldığı A Milli formayla da 1 kez fileleri havalandırdı.

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STOPERE KORAY

Savunmaya da oyuncu arayan , Koray Günter'i gündemine aldı. 2014-18 arası G.Saray'da forma giyen Günter, iki yıl önce bedelsiz Genoa'ya gitmişti. Burada bir sezon oynayan gurbetçi stoper, geçtiğimiz yaz Verona'ya kiralandı. 25 yaşındaki savunmacı, Verona'da 23 maça çıktı. Genoa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Koray için Fenerbahçe'nin teklif yapabileceği ifade edildi.


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