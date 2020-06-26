26 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA'de 16 basketbolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi!

NBA'de corona şoku! 16 basketbolcuda...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

Son dakika haberine göre; 'de 302 oyuncuya test yapılırken bunlardan 16'sının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Oyuncular karantina altına alındı.

'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Covid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

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